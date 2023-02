Maratoni korraldustiim vähendab oma süsinikujalajälge

Pealegi on uus kasutatav kütus Neste MY lõhnatu. «See tähendab, et maratonirajal sõitvad masinad ei jäta endast õhku harjumuspärast kütuselõhna ning ka telkide juures töötavate generaatorite ümbruses on õhk tuntavalt puhtam,» ütles Neste Eesti tegevjuht Dennis Antamo.