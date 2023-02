Ingrit Kala: huvi rahvariiete vastu üha kasvab

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning rahvakultuuri keskus pärjasid teid hiljuti pärandihoidja tiitliga. Kui suur üllatus see oli?

Mulle helistati nädal varem ja küsiti, kas lähen tunnustusüritusele Tallinnasse. Samal ajal oli käsitööliidu volikogu koosolek ja nii ütlesingi, et ei saa kahjuks tulla. Nemad seepeale avalikustasidki, et selline asi on juhtumas. Tegin neile siis videotervituse. Kui varasemad auhindade väljaandmised on olnud, olen kohal olnud, sest Setomaalt on päris mitmed varem tunnustuse pälvinud.