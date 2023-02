Põlvamaale tuleb esinema globaalse haardega ettevõtja

Pauli on globaalse haardega ettevõtja, innovaator ja taastava majanduse visionäär, kes on töötanud välja sinise majanduse ärimudeli. Ta on avaldanud üle 20 raamatu ning osaleb aktiivselt õppejõuna ülikoolide juures üle maailma, teatas Põlvamaa arenduskeskus.

Belglane Gunter Pauli on teinud koostööd mitme riigi valitsusega kohalike majanduste ümberkujundamiseks ja raha suunamiseks tagasi kohalikku kogukonda. Üks tema kuulsamaid teoseid on 2010. aastal ilmunud «Sinine majandus», mis on tõlgitud ka eesti keelde ja mida on praeguseks maailmas müüdud juba 1,4 miljonit eksemplari.

Sinine majandus (inglise keeles blue economy) on loodusest inspireeritud kestlik majandusmudel, kus rakendatakse tehnoloogiaid ja ärimudeleid, et katta inimeste põhivajadused kohapeal olemasolevate ressursside abil. Looduskeskkonna kõrval on teine oluline aspekt kogukondade taastamine ja sissetulekute suunamine tagasi kogukonda. Nii võib sinist majandust nimetada ka taastavaks majanduseks – see läheb sammu edasi rohemajanduse ja kestliku arengu kontseptsioonist.