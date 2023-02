Valga põhikool pälvis taas KiVa kõrgtaseme märgise

Koolijuht Hannely Luik-Stogov tänas tunnustuse eest. «Ma tunnen uhkust ja olen tänulik, et meie koolis on teotahtelised, suure südamega ja väga töökad inimesed. Juhina on minu ülesanne luua tingimused, et entusiastlikud õpetajad saaksid tegutseda. KiVa meeskonna liikmed toimetavad vabatahtlikkuse alusel ning ajavad asja, mille pärast valutavad südant,» lausus direktor.

Koolijuhi sõnul sünnivad suurepärased tulemused just siis, kui meeskond ja õpetajad saavad tegutseda endale meelepärase teemaga, kui neile on antud tegutsemiseks vabad käed ja see tegevus on toetatud ja süsteemne.

KiVa tiimi juht Kristi Lee tõi välja, et see kõrge tunnustus on meeskonnatöö tulemus. «Klassijuhatajad annavad tublisti KiVa tunde, KiVa vestides korrapidajaõpetajad toetavad, märkavad, sekkuvad. Õpilased märkavad ja annavad teada, kui keegi vajab abi. Lapsevanemad on üha rohkem ja julgemalt hakanud pöörduma KiVa tiimi poole. Koolijuht on kriitilistel hetkedel alati toeks ja muidugi meil on super KiVa tiim, iga juhi unistuste tiim, kes tõesti teevad kiusuennetustööd kogu südamega. Sellest õppeaastast on meil ka KiVa arendusmeeskond, kes samuti on väga abivalmid ja asjalikud, nemad aitavad organiseerida erinevaid kiusuennetusüritusi meie koolis. Mind on heade inimestega õnnistatud,» lausus Lee.