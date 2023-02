Vana-Võrumaa rahvas koguneb esimesele Võrokeste kongressile

Võrokeste Kongressi asutav kogu hinnagul on elu püsimine Vana-Võromaal tänapäeva muutuvas maailmas tõsiselt proovile pandud. «Vana-Võromaad ähvardab Nursipalu harjutusväljaku laiendamise plaan, mille läbi muutuvad suured alad elamiskõlbmatuks või saavad mürataseme ja sellega kaasneva tõttu väheväärtuslikuks elupaigaks,» seisab Kongressi asutav kogu avalduses. «See puudutab mitutkümmet tuhandet põlist võrokest.»

«Teiselt poolt on maailm pöördumas – on hakatud väärtustama põliseid tarkusi, oma põliskeelt, säästlikkust, toidu ise kasvatamist, kogukondlikku elulaadi, suhtumist loodusse kui koostööpartnerisse ja selle puhtana hoidmist,» teatab kogu. «Neid elupõliseid tarkusi on vaja juba alustatud säästliku ning kogukondliku, loodust hoidva ja vaimse elukorralduse ülesehitamiseks.»