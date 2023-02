Riigikogu valimistel hääletamise teabe leiab e-rahvastikuregistrist

Rahvastikuregistri "Minu valimisinfo” teenuse kaudu saab igaüks vaadata, kas ta on saabuvatel valimistel kantud valijate nimekirja ning kus ja millal on võimalik hääletada, teatas Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja.

Vaatamiseks tuleb sisse logida e-rahvastikuregistrisse aadressil rahvastikuregister.ee ja valida menüüst "Minu andmed“. Valimisinfo leht näitab, millises ringkonnas valija hääletada saab, kus asuvad selle ringkonna valimisjaoskonnad ja millal need avatud on. Valijate nimekirjad riigikogu valimisteks koostati rahvastikuregistri andmete alusel 3. veebruari seisuga.

Siseministeerium saadab hääletamisega seotud teabelehe igale valimisõiguslikule inimesele hiljemalt neljapäevaks, 23. veebruariks. Teabelehe saavad elektrooniliselt oma e-posti aadressile need, kes on oma @eesti.ee e-posti aadressi suunanud isiklikule e-posti kontole või on rahvastikuregistrisse märkinud oma e-posti aadressi. Tavapostiga saadetakse teabeleht nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole.