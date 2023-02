Tomi Saluveer: pidu ja sõda taas käsikäes

See oli viimane päev, mil saime rääkida Venemaa võimalikust pealetungist kui süvenevast murest. Teadjate hoiatustest hoolimata ei uskunud enamik meist tolle hetkeni, et täiemahuline sõda võiks tõesti alata. Meie lootus ja soovmõtlemine oli siiski sõjast pääseda.

Juba järgmisel päeval lõhkesid Ukrainas aga pommid ning Eesti riigi sünnipäeva tähistamine jäi uudistes tagaplaanile. «Selle asemel, et otsida pühade eel uusi retsepte ja hõrgutavaid roogi, mida kiluvõileiva või süldi kõrval peolauale panna, õpime olude sunnil uute kurjakuulutavate võõrsõnade tähendust,» oli kirjas veel päev enne sõja algust ilmunud kirjutises. Nüüd on need sõnad – sanktsioonid, eskalatsioon, annekteerimine, agressioon jne – meie igapäevases sõnavaras.