Arvi Uustalu: tuhanded Eesti pered elavad tuleohtlikes kodudes

Tõsiasi on, et põlengute tagajärjel kannatanute ja tulekahjudes hukkunute seas on rohkem kehvemal kui jõukamal elujärjel olijaid. 2018. aastal alanud päästeameti ja kohalike omavalitsuste ühise projekti «Kodud tuleohutuks» eesmärk on parandada tuleohutust just seal, kus elavad toimetulekuraskustes lasterikkad pered, üksikud eakad või puuetega inimesed.