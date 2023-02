GALERII, VIDEO ⟩ Veok purustas hoone

Veoauto oli liikunud Helme poolt ning selle juht kaotas Pori külas masina üle kontrolli. Valearvestuse tulemusena rammis lauakoormaga täislastis veok esmalt maja ees olevat puud, niitis maha metallpostidega aia ning peatus alles pärast puukuuri rammimist. Eramus viibinud perekond ärkas üles maja vappumise ja valju müra peale. Pereisa Rolando sõnul oli esimene kartus, et keegi on majja sisse põrutanud, sest varem on see juba ühe korra juhtunud. Ärevust lisas seegi, et vahetult enne õnnetust oli laps kooliteele asunud ja esialgu ei saanud vanemad temaga kontakti. Õnneks oli lapsega kõik korras ja ta oli sihtkohta jõudnud.