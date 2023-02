Võrumaal Tuulemäel on üle poole meetri lund

Tuulemäest järgmine on lumekihi paksuselt Otepää 40 sentimeetriga. Jõhvis on lund 30, Lääne-Nigulas ja Valgas 24 sentimeetrit. Lääne-Virumaal Tudus on lumekihi paksus 23 sentimeetrit ja Võrus 22 sentimeetrit. Üle 20 sentimeetri lund on veel Viljandis ja Jõgevamaal Toomal, kus lumekihi paksuseks mõõdeti 21 sentimeetrit.