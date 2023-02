GALERII ⟩ Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik sai kätte teenetemärgi

Sama autasu said Lõuna-Eestis ka orienteerumisspordi ja kohaliku elu edendaja Toivo Kotov Valgamaalt ning AS Cista juhatuse liige Vahur Käärik, kes arendab kohalikku elu Kanepi vallas. Seto pärimuskultuuri hoidmise eest sai sama aumärgi Vassili Lillepuu ning maaelu edendamise eest Võrumaa Talupidajate Liidu eestvedaja ja põllumajanduskonsulent Marika Parv.

Kanepi vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Küllike Kaldoja sai aga Eesti Punase Risti teenetemärgi. Temale antakse see kui inimesele, kes on märganud nõrgemaid ja abivajajaid ning pühendanud oma aega ja energiat laste aitamisele ja hoidmisele.

President rõhutas tunnustusüritusel, et teenetemärgi saajaid on kõigis Eesti piirkondades. «See näitab, et meie inimeste tublidus on nagu tihe kootud vaip, mis lisab kogu Eestile tugevust,» sõnas riigipea.

Tema hinnangul on tunnustuse pälvinud inimesed ise tagasihoidlikud. Seejuures viitas riigipea nende esimestele reaktsioonidele meedias, kui teenetemärkide saajate nimed said avalikuks. «Teist igaühe ellu mahub nii palju pühendumist, lojaalsust oma erialale, ustavust Eestile,» sõnas riigipea. «Selle eest Eesti tänab teid. Tänab kõrgeima riikliku tunnustusega – oma teenetemärgiga.»

President Karise sõnul vajab Eesti kõigil elualadel professionaalsust, tarkust, leidlikkust, omakasupüüdmatut pühendumust. «Ja viimasel ajal tundub mulle järjest vajalikum veel üks sõna, mida olengi hakanud kasutama. See on uljus. Mitte hulljulguse, vaid südikuse ja tarmukuse tähenduses,» rääkis president.

Riigipea hinnangul on südikat ja tarmukat uljust Eestis praegusest rohkem olnud. «Uljust katsetada, ka suurte asjade tegemisel, ja pärast eksimist uuesti proovida. Eksimist ei pea kartma, kui teine võimalus on võimalik. Halb on, kui sellist võimalust ei anta. Kartus eksida aga pärsib edasiminekut,» kõneles president Karis ja märkis, et teenetemärkide kavalere sellised hirmud ei kammitse, sest neis on nii uljust, südikust kui ka tarmukust.