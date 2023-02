Valgamaa mees sai hõbedase teenetemärgi

Undrus on andnud PRIA-s suure panuse toetuste jagamise menetlusse ning riskidel põhineva kontrollisüsteemi ülesehitamisse ja arendusse. Tema kaasabil loodud lahendus vähendab halduskoormust ning toetab õiguskuulekaid kliente, mis on aidanud säästa juba 43 miljonit eurot Euroopa Liidu raha.

Tema eestvedamisel on välja töötatud ka pettuste ennetamise ja avastamise süsteem, mis on toonud toetuste menetlemisse täiesti uue ja enneolematu vaate; sellega on viimase viie aasta jooksul tuvastatud juba 8,8 miljoni euro eest pettusi. Lisaks on Undrus väga toetav kolleeg ja meeskonnaliige, keda kolleegid usaldavad ja kellega koostöös leitakse alati probleemidele lahendused.