GALERII ⟩ Aastatepikkune töö inimeste turvalisuse nimel tõi vapimärgi

Vapimärgi laureaat Kaino Zilmer on Võrumaa turvalisusesse panustanud ligi 30 aastat. Pikkade aastate jooksul on ta osa võtnud paljudest maakondlikest koostööalgatustest ja neid ka juhtinud. Samuti on ta kuulunud võrgustikesse, mis hoolitsevad kodukandi turvalisuse eest.