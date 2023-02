Peaminister aastapäevakõnes: meie tähtsaim saavutus on vabadus

Peaminister rääkis ka sellest, et sõda Ukraina vastu on ka sõda Eesti vastu, kus oleme näidanud enda suurust. «Venemaa agressioon ja sellele järgnenud sõja eest põgenevate ukrainlaste tulek Eestisse näitasid veel kord Eesti inimesi nende kõige paremast küljest. See, millise abivalmiduse ja soojusega me võtsime vastu sõjapõgenikke; see, millise lahkusega me toetame Ukrainat nende jätkuvas võitluses – see näitabki meie suurust.»

«Ei looduses ega majanduses ole nii, et suured söövad väikeseid, vaid reegel on, et kiired söövad aeglaseid. Seetõttu on ka Eestil, vaatamata oma väiksusele, tohutud võimalused olla selles käimasolevas tööstusrevolutsioonis võitjate poolel. Me oleme väikesed, aga me oleme korduvalt näidanud, et suudame olla kiired. See on toonud meile suurt edu varem ja ma olen kindel, et kui tegutseme targalt, saab ka roherevolutsioonist meie edukuse tunnusmärk,» rõhutas Kallas aastapäevakõnes.