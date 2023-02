Liikumissarja teine etapp viib osalejad Peipsi järvele

Kolkja Kelk on traditsiooniline üritus väikeses Kolkja külas Sibulateel. Tõukekelgud on siinsele rahvale olnud asendamatud talvised abimehed külatänavatel liikumiseks. Esimene tõukekelguvõistlus viidi siin läbi 2010. aastal Peipsimaa külastuskeskuse eestvõttel.

Kelgusõiduvõistlusega on ühendatud Talveprääznik. «Talveprääznik tähendab, et Peipsi jääle sätivad end üles ka kohaliku toidu pakkujad. Koos rahvatantsijatega Alatskivi naisrühmast Kassikangas, Ranna rahvamaja naisrühmast Laine ning segarahvatantsurühmast Torbikud saab tantsu keerutada. Kohal on Peipsimaa maskott Kala Rääbu,» selgitas võistluste üks korraldajatest, Sibulatee võrgustiku eestvedaja Liis Lainemäe.