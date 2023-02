VAT Teater tuleb Põlvasse kahe lavastusega

See on värviküllane, mänguline ja hoogne lugu ühe lapse rännakust läbi tema päevatoimetuste, varjates endas süngeid karisid: üksindust, vanemate hoolimatust, tõelisi ohte. Lavastuses ühendatakse lapse fantaasia täiskasvanute maailma raskustega nii, et külmaks ei tohiks see teekond jätta mitte kedagi.

Sama päeva õhtul aga astuvad Põlva kultuurikeskuse lavale Indrek Taalmaa, Elina Reinold, Karolin Jürise, Ago Soots ja Meelis Põdersoo lavastusega «Kauka jumal». Eesti klassikasse kuuluv teos on VAT Teatris dramaturg Mihkel Seederi ja lavastaja Margo Tederi käe all saanud nüüdisaegse kuue.

Taalmaa kehastatav Mogri-Märt on tähtis mees: igaüks on tänu temale tööd saanud või temalt raha laenanud. Terve kogukond sõltub temast. Ja Mogri-Märt teab seda hästi.

Raha on võim. Ja võim on elu ise. Märt teab, et tema ülesanne on vaid ohjad pingsalt enda käes hoida ning teistele õige suund kätte näidata. Nii ei saa miski tema kontrolli alt väljuda. Ometi juhtub see siiski.