Võru valla aukodanikuks kuulutati Ilmar Kesselmann

Timmi on Navi külaseltsi aktiivne esinaine, koolitaja osaühingus Kasvulava ning panustab ka arendustöösse, tehes koostöös Võrumaa arenduskeskuse ning partnerluskoguga. Ta on olnud algusest peale loometalgute Vunki Mano korraldamise juures. Selts Kungla aga korraldab kultuuriüritusi, mis on rahvarohked ning tuntud kogu Lõuna-Eestis. Nende eestvedamisel on seltsi hoone renoveeritud ja saanud uue sisustuse.