Kubija terviseradasid ootab ees värskenduskuur

Kui riigilt toetust saada õnnestub, on Kubija tervisespordikeskuse ümbruses olevad terviserajad peagi valgustatud LED-lampidega.

Võru külje all asuvas Kubija tervisespordikeskuses on sihiks võetud anda värskem ilme nii terviseradadele kui ka välijõusaalile. Selleks vajatakse aga toetust. Vastav taotlus on kultuuriministeeriumile tehtud, ent rahastamise kohta otsust veel pole.