Keskliit näeb maaomanike ärakasutamise ohtu

Rail Balticu rajamine ja Nursipalu harjutusväljaku laiendamine on toonud teravalt päevakorda vajaduse muuta kinnisasja avalikes huvides omandamise seadust (KAHOS). «Erahuvi peab avaliku huvi ees taanduma üksnes siis, kui see on vajalik, kohane ja proportsionaalne ning sellega kaasneb õiglane hüvitis,» leiab Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees Andry Krass.