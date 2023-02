Kõige kõrgem Eesti lipp lehvib Munamäel

Haanjamaa naisel Ene Aedmaal, Baltikumi kõige kõrgema ametikoha pidajal, läheb Suure Munamäe vaatetorni juhataja-tornivahina 24. hooaeg. Ja kõik see aeg on ta lippu kõrgel hoidnud.

Ta heidab päevas mitu korda harjumuspäraselt pilgu üles, et vaadata, kas lipuga on kõik korras. Kui on kiirem aeg, käib ta üleval lipu juures liftiga. Kui aega on, siis treppi mööda.