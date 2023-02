VALIMISED ⟩ Inara Luigas: kui kaob inimeste usaldus riigi vastu, on kõik kadunud

2019. aasta kevadel ütlesite siinsamas Mikitamäel oma kohvikus mulle intervjuus: «Tagasi riigikokku ma enam ei lähe.» Punkt. Mis juhtus?

(Naerab.) Punktist vajus vist koma välja. Olin kümme aastat [Mikitamäe] vallavanem – inimesed väsisid ära ja ma ise väsisin ära, lõin poliitikale ukse kinni ja läksin ära Soome. Mu eriala on veterinaaria ja mul läks väga hästi, kuni tuli telefonikõne, et tule riigikokku. Andsin riigikogus jupp aega endast parima ja tulin siis Mikitamäele tagasi, et nüüd on kõik, riigikokku tagasi ei lähe, punkt. Aga midagi teha ei ole: tuleb Ivari Padar ja kõneleb, et Inara, tule kandideeri, on vaja.