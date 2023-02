Ants Taul ei jää torupilli kõrval hätta ka maja ehitamisega

72-aastane vanameister võttis meid vastu mitte Valgamaal oma elukohas Riidajas, kus peab Torupillitalu, vaid hoopiski Haanjas, kus on valmimas tema tütre, samuti tuntud muusiku Anu Tauli maja. Selgus, et tema ja vanem poeg Andrus on seal parasjagu ehitusega ametis. «Õnneks on ehitus üks mu hobidest. Inseneriharidus seda ka võimaldab,» lausus Ants Taul.