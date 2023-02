Kauksi Ülle: kes kaitseks põlisrahvast?

Olen 45 aastat noorem kui Eesti Vabariik, sündinud umbes siis, kui Gagarin kosmoses käis ja ameeriklane Kuu peal; kui koolis sunniti pioneeriks minema ja kinos näidati «Nelja tankisti ja koera». Ometi kasvasin Rõuge lähedal Pärlijõe ääres Saarlase küla Palu talus üles teadmisega, et Eesti on olnud iseseisev riik, ja igatsusega, et ta on seda kunagi taas.