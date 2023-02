Minister andis riigikogu ees aru pühapaikade kaitse kohta

Riigikogu liige viitas, et arengukavade järgi pidanuks pühapaigad 2020. aastaks kaardistatud olema, ent tehtud on ainult väike eeluuring, täies mahus on paigad kaardistatud neljas kihelkonnas ja tuhanded pühapaigad on hävimas. Ta lisas, et 2018. aastal võeti maa-ameti kaardilt maha looduslike pühapaikade kaardirakendus, ent see tuleks muinsuskaitseameti taotluse ja keskkonnaagentuuri raporti järgi ennistada.