Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastased korraldavad inimketi

"Kutsume kõiki, kelle jaoks on ühtviisi olulised nii Eesti julgeolek kui looduse ja kogukondade säilimine, tähistama Eesti Vabariigi 105. aastapäeva Võrumaal, Nursipalus," kirjutasid korraldajad. "See on üritus kõigile, kes tunnevad soovi jagada võrokestega nii oma rõõmu vabariigi sünnipäeva üle kui ka muret Nursipalu polügooni ähvardava laienduse pärast."