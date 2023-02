Galerii ⟩ Valgas selgusid valla oluliste tunnustuste saajad

Maakonna teenetemärgid anti neljapäeval üle nii Otepääl kui Valgas. Ühe neist pälvis Valga perearst Hilja Priuhka. Priuhka kohta on öeldud, et loomus on andnud talle tahte ning võimaluse ravida, aidata ja edendada Valgamaa inimeste tervist. Ta on suurema osa oma elust olnud pühendunud Valgamaa inimeste elukvaliteedi ja tervise edendamisele. Ka pensionieas soovib doktor Priuhka südamelähedast tööd edasi teha ning paljude tänulike patsientide rõõmuks töötabki ta jätkuvalt. Pikaaegne pühendumine teiste aitamisele ning silmapaistev karjäär arstina tõid seekord ka teenetemärgi.