Galerii ⟩ Valgamaa vapimärgi pälvis staažikas direktor

Maakonna kõrgeim autasu vapimärk läks Miia Pallasele. Tema iseloomustus märgib, et direktor Miiat teavad Valgamaal ilmselt kõik. Pallase on oma kooli eest seisnud kõik need aastad, mil ta direktorina on tegutsenud. Pühajärve põhikool on saanud tänu talle kooli ümbruse korda, lisandunud on mänguväljakud ja jooksurajad, lapsevanemate abiga sai remonditud keemiaklass. Põhikooli lasteaed Pipi on Otepää valla abiga saanud juurde uued remonditud ruumid ning lapsi paistab kogu aeg juurde tulevat. Miia Pallase on suutnud koolis luua sõbraliku ja ühtehoidva kollektiivi ja hea atmosfääri, kuhu on oodatud nii õpetajad, lapsevanemad kui õpilased. Tema eestvedamisel korraldatakse igal aastal Otepää keskväljakul laste heategevusjooksu liikumispuudega eakaaslaste heaks. Pallase sihikindlus ja pühendumine on muljetavaldav.