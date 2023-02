GALERII ⟩ Võru–Valga maanteed palistas kilomeetrine inimkett

«Kodu on puutumatu ja püha! Me ei lase panna Võrumaad tulejoonele! Nursipalu rahvas, te ei ole üksi! Me ei ole riigi vastased, kaitseme Eestit ja oma kodusid,» pöördus kokkutulnute poole MTÜ Meie Nursipalu üks eestvedajaid Maarika Niidumaa, kes luges ette ka Võrumaa apelli.