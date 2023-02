Metsatöötajad taunivad raiemahu vähendamist

«Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu, et raiemahtude vähendamine seab ohtu töökohad Kesk- ja Lõuna-Eestis. Kurb on kuulda, et keskkonnaminister Madis Kallas ning majandus- ja taristuminister Riina Sikkut nimetavad seda demagoogiaks,» ütles ametiühingu juhatuse liige Rein Rosenberg. «Töötajate poolt vaadates on tegemist igati reaalse olukorraga, mida on ministeeriumi hoonest ehk raske mõista. Ent metsa- ja puidutööstus on just tõmbekeskustest väljaspool üks olulisemaid tööandjaid.»

Rosenbergi sõnul on just riigimetsa raiemaht sektorile oluline toormeallikas, mida erametsadel on raske asendada.

«Esiteks on riigimetsa puit oluliselt kvaliteetsem. Need metsad on olnud hästi majandatud juba enne esimese Eesti Vabariigi aega ning see tagab, et sealt pärit kasepuit sobib vineeritööstusesse, männipuit nii mööbli- kui ka ehitusdetailide tootmiseks – need on olulised tööd andvad sektorid,» ütles Rosenberg.