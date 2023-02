Keskmine pension kerkib 700 euroni

«Pensionitõus peab käima koos palkade ja elukalliduse tõusuga, mistõttu on selle aasta tõus viimase 15 aasta suurim. Pensionäridele jätavad rohkem raha kätte ka aasta algul jõustunud tulumaksu muudatused ning 20-eurone erakorraline pensionitõus,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. «Näiteks 44-aastase staažiga inimese vanaduspension on aprillist 84,67 eurot kõrgem ehk 700,02 eurot.»

Riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida need tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension.