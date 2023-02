Ka Kerli Trumsi on ootesaali olukorraga kursis just laste kaudu. «Nad ootavad Põlva bussijaamas tihti bussi ja proovivad õppetükke lugeda, aga eriti ei saa,» kurtis Trumsi. «Ilmselt käiakse samas hoones asuvast Grossi poest ka alkoholi ostmas ja selle tõttu on bussijaama ootesaal vahel nagu joodikute Meka. Kes haiseb, kes räuskab. Õnneks mu lapsed liiguvad koos ja nii on julgem, aga see pole päris normaalne.»