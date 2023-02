Remont muutis noorsootöö Võrus mobiilseks

«Kohtume noortega mujal, näiteks koolides,» selgitas Võru noortekeskuse juhataja Gitlin Kütt. «Teisipäeviti oleme Kreutzwaldi koolis ja neljapäeviti Kesklinna koolis. Esmaspäeval ja kolmapäeval tehakse mobiilset noorsootööd, reedeti on meil kontoripäev, kus teeme arvutitööd,» rääkis Kütt ja täpsustas, et ajutine kontor on neil praegu aadressil Jüri 42, seda jagatakse Võru folkloorifestivali ruumidega.