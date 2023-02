GALERII ⟩ Oma toiduringluskapi sai ka Põlva

MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajandus esindaja Anu Kolgi ütlusel oodatakse toidukraami nii kauplustelt, toitlustusasutustelt kui ka eraisikutelt. «Sobib kõik, mis jääb üle ja on söögikõlbulik. Ehk siis asume samm enne prügikasti. Üldjuhul koguvad kauba kokku ja korrastavad meie vabatahtlikud, aga söögikraami võib tuua ka otse kodust, lähtudes enda äranägemisest ja vastutustundest. Rämpsu me siia siiski ei soovi. Ja võtta tasub ikka vaid nii palju, kui ära tarbid - saab ju siia kas või iga päev tulla,» toonitas ta.

MTÜ Põlvamaa Tsõõrimajandus on välja kasvanud väikesest kogukonnast, kus on läbi aegade üksteisele toidukraami pakutud. «Nüüd on see lihtsam suurem laialijagamine,» mainis Kolk.