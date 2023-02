Veidi enne kella 12 Valga kultuurimaja juures viibinud Tõnis Jürgenson märkis lumelabidale nõjatudes, et plaanib peagi oma hääle anda, ent peab enne töö ära tegema. Ta avaldas, et tema hääl läheb Keskerakonna kandidaadile. «Ülemus on seal pildi peal,» viipas Jürgenson plakatile, millel kandidaat Ülle Juht, kes on ühtlasi Valga kultuurikeskuse direktor.