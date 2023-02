Ametnikud leidsid Valga valla päikeseparkidest registreerimata töötajaid

Kontrolliti seitset juriidilist ja 24 füüsilist isikut ning tuvastati, et ühel objektil töötas kaheksa inimest, kelle töötamine ei olnud maksu- ja tolliameti töötamise registrisse kantud. Info nendest inimestest edastati maksuameti kolleegidele. Lisaks avastasid migratsiooniametnikud 11 töötajat, kel puudus nõuetekohane lühiajalise töötamise registreering Eestis töötamiseks. Neile rikkujatele määrati kõigile 100-eurone rahatrahv. Muuhulgas avastasid ametnikud, et nende 11 inimese töötamine oli lisaks sisse kandmata ka maksu- ja tolliameti registrisse, see info edastati kolleegidele.