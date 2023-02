Räpina vallajuht ootab riigilt töörahu

Kuidas Räpina vallal läheb?

Ei ole halvasti läinud. Meil ei ole vastuolusid nagu mõnes teises omavalitsuses, mis on liitunud ebaotstarbekalt suureks. Algul ma eriti ei uskunud juttudesse Räpina identiteedist, kuid meil oli õnne: valla piirid kattuvad üldjuhul endise Räpina kihelkonna piiridega.

Samas pole enam maavalitsust, kes suunaks maakonna arengut. On arenduskeskus ja omavalitsuste liit, kuid kas sellest piisab?

Kui omavalitsus peab täitma samu ülesandeid, nagu oli kunagi maavalitsusel, peab ta ka omavalitsusi vastavalt aktsepteerima ja rahastama. Paraku rõhutab riik omavalitsuste rolli ainult valimiste ajal. Muidu riik küll küsib omavalitsuste arvamust, kuid ei arvesta sellega.

Maavalitsuste kaotamine oli väga suur viga. Meil on vaja keskset administreerimist, sest omavalitsused ei suuda oma inimeste ja rahaga kõiki ülesandeid täita. Põlvamaal on kolm valda ja nende juhid peavad ära katma ka maakonna juhtimise. Kuna vallad on suured, on probleeme palju ja hakkab ette tulema inimvõimete piir.



Kui juba praegu räägime Räpinast ja Põlvast kui Tartu magalatest, siis mis identiteedist me enam räägime.

Lihvime riiki õhemaks ja siis imestame, et rahulolematus kasvab. Vallavalitsused on muutunud muu hulgas institutsiooniks, kuhu inimesed suunavad oma frustratsiooni. Oleme kui süljetops, kuna omavalitsus on inimeste silmis kohapeal riik, sest riik ise on suures osas piirkonnast lahkunud.