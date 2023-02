Tulusad väärteod lähevad kallimaks maksma

Justiitsminister Lea Danilson-Järg ütles, et suuremad rahatrahvide ülemmäärad teatud valdkondades näeb ette ka Euroopa Liidu õigus.

Riigikogu võttis vastu karistusseadustiku muudatused, mis võimaldavad teatud väärtegude eest näha ette senisest suurema ülemmääraga rahatrahve. Need on vajalikud ennekõike selleks, et ennetada väärtegusid suure riskiga ning tulusates valdkondades.