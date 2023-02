Valehäire ⟩ Väidetav jälitamine Tõrvas osutus arusaamatuseks

Politsei uuris asja täpsemalt ja teisipäeva hommikul selgus, et tegemist oli õnneks siiski valehäirega. «Politsei sai teada, et see oli meie Tõrva takso, kes sõitis minu tütrest mööda ja peatus Veski silla juures. Ta peatus sellepärast, et tee peal maas oli ilukilp, mida ta tahtis sealt ära võtta, aga samal ajal tuli mööda kõnniteed minu tütar ja nägi meest tema poole jooksvat. Mu tütar arvas, et see mees jookseb talle järele ja selle pärast oli laps ka šokis,» lausus lapsevanem.