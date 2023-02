Jaanika Elias: uhhuu-uskumused levivad kui katk

Seda näitab hästi ka asjaolu, et 2022. ja 2023. aasta jooksul on müügitabelite eesotsas olnud just sellise valdkonna inimeste välja antud raamatud.

Ametlikult on kõik korras, sest näiteks terapeudiks võib end Eestis nimetada ükskõik kes, kuna see termin pole kuidagi ametlikult reguleeritud. Kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa mainis alles hiljuti rahvusringhäälingu eetris, et näiteks terapeut on tühi mõiste, sest kõik võivad end nii kutsuda.

Ka meedias on taolistest inimestest ja nende tegemistest rohkesti juttu, ja mitte tingimata positiivses võtmes. Minu meelest on väga tänuväärne, et ajakirjandus juhib sellistele asjadele tähelepanu. Kaasa arvatud sellele, et inimesed peaksid hoolega mõtlema, kelle poole nad abi saamiseks pöörduvad, sest näiteks vaimsetest probleemidest on palju selliseid, mis vajavad tõenduspõhist sekkumist. Kahjuks võivad siinkohal isehakanud terapeudid teha pigem kahju kui kasu.



Lisaks kulukatele vastuvõttudele jääb alati küsimus, kui eetiline on sellist teenust pakkuda. See on ilmselt igipõline vaidluskoht, sest kui mõne väiksema mure puhul võib ehk ka end ise terapeudiks tituleerinud inimene tõesti abi osutada, siis näiteks depressioon, ärevushäired ja muud vaimse või füüsilise tervise probleemid vajavad tõsisemat sekkumist.

Ei saa ega tohi uskuda, et eelmise elu karma maksab kätte või et emakakael on vahekorra ajal valus, sest annab märku südamevalust või leinast. Tõenduspõhisest meditsiinist on selliste väidete puhul asi väga kaugel ja sellised uskumused võivad hoopis elu ohtu seada.

Olen mitme inimesega lausa tülli läinud, sest olen öelnud, et selliste abipakkujate juurde teraapiasse ei läheks ma iial ja nende raamatuidki peaks võtma kui kogemuslugusid, kuid abi saamiseks tuleks siiski professionaali poole pöörduda.