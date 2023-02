Sulev Iva: milleks karta võru keelt?

Kui riigikeele suurimad ohustajad on inglise ja vene keel, siis võru keele puhul on kahjuks eesti keel ise esimene, mille alla mattumise eest seda kaitsma peab, sest võru keel on tõsiselt ohustatud keel. Seda mitte ainult võrokeste enda, vaid ka ühinenud rahvaste hariduse, teaduse ja kultuuri organisatsiooni UNESCO hinnangul. Just meie oma riigikeel, nagu see ongi tavaline enamiku väikekeelte puhul (näiteks saami Soomes, friisi Hollandis või liivi Lätis) on võru keele peamine ohustaja.