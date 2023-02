VIDEOLUGU ⟩ Võru kirurgid said 1,2 miljoni eest viiruskindla osakonna

«Tehtud on tegelikult päris palju: kui varem olid palatid neljakohalised, puudus palatisisene WC, siis nüüd on palatid planeeritud kõik isolatsioonipalatitena. See tähendab, et igal patsiendil on oma palat, oma WC, on oma individuaalne ventilatsioon,» rääkis Lõuna-Eesti haigla kirurgia valdkonna ravijuht Denis Uksov.