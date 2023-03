Selgus Kääriku kunstikonkursi võitja

Oma kavandi kirjelduses on autorid maininud, et "Alguse trajektoor" koosneb viiest maastikul asetsevast painutatud metallist kaarest, mille vorm on inspireeritud iseäralikust Lõuna-Eesti kuppelmaastikust. Kaari võib vaadelda ka kui kaasaegse interpretatsiooni viiest omavahel põimunud olümpiarõngast kui kogu maailma sportlaste ausa ja sõbraliku võistlemise sümbolist. Teineteisega kõrvuti asetsevad kaared on tõlgendatavad mõttelise trajektoori või teekonnana, erinevate etappide ja katsetena, mis on liikumisele ja sportimisele nii sisuliselt kui vormiliselt väga omane. Üle mägede ja läbi orgude oma eesmärkide poole liikumine.