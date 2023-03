Kaitseminister soovib suurendada kaitseväe sõjaaja isikkoosseisu pea 20 000 võrra

„Sõjaaja isikkoosseisu suurendamise eesmärgiks on, et iga kaitseväe olemasolev ja uus võime oleks kaetud piisaval arvul riigikaitsjatega,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur. „See aitab meil riigikaitsele usaldatud maksumaksja raha kirurgi täpsusega planeerida. Kuivõrd kaitseväe tegevust rahastatakse maksumaksja rahakotist, on oluline teada, millise isikkoosseisuga me väljaõppes ja varustuse soetamisel arvestama peame.“