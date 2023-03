Võrus sai viga ronimisseinalt kukkunud mees

Võru spordikeskuses ronimisseinal tegevusi korraldava spordiühingu Ekstreempark juhatuse liige Hillar Irves lausus, et viga saanud mees oli algaja, kes soovis seinal ronimist proovida. Ronijad on turvalisuse nimel köitega turvatud ja ronimisseinal on mehhanism, mis ronija aeglaselt põrandale laseb, kui inimene end seinast eemale tõukab. Seekord protseduur plaanipäraselt ei läinud. «Ta läbis esimese instruktaaži, meil on automaatjulgestuse seadmed. Ta pani kuidagi kaabli valesse kohta, ei pannud seda õigesse aasa. Vöödel on külje peal varustuse aasad, kuhu saad varustust riputada. Need ei ole mõeldud inimese kinnihoidmiseks. Ma ei kujuta ette, kuidas ta pani selle sinna aasa. Ta hüppas umbes kolme meetri pealt alla, aas läks katki ja ta kukkus põrandale,» selgitas Irves.