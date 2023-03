Eesti koondis tuli Valmierast võiduga

Eesti esindus võitis meistritiitli üheksal alal. Nendest ühe tõi kodumaale Valga spordiklubi Maret-Sport esindaja Kristella Tiri, kes oli tulemusega 14.22 parim tüdrukute kuulitõukes. Treener Anneli Tauli sõnutsi on see ühtlasi neiu isiklik rekord. Seda, et et tegu on kiiresti areneva sportlasega, näitab tõsiasi, et tema eelmine isiklik tippmark 14.13 pärines vaid paari kuu tagusest ajast.