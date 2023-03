Värska orienteerujad triumfeerisid Kiidil

Kui sprindis suutis Doris Kudre olla kolmel etapil oma õest Daisyst kiirem ja finišis oli vahe Daisy kasuks vaid +1.20, siis lühirajal ei vääratanud Daisy kordagi ning võitis õe ees ligi kaheksaminutilise eduga. Sprindis jõudis pronksile Birgit Rõõm (OK Ilves) ja lühirajal Kristel Kõivo (Värska OK Peko).

Sprinditeates jagati naiste põhiklassis välja vaid kaks medalikomplekti, need said Värska OK Peko esindus (Doris Kudre ja Daisy Kudre-Schnyder) ja OK Ilvese naiskond (Birgit Rõõm ja Brigitte Panker), kuna kolmanda võistkonnana startinud OK Peko teise võistkonna tulemus tühistati ühe märke puudumise tõttu.