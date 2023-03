Algas enammakstud tulumaksu tagastamine

Kuna mõneski teenindusbüroos, eelkõige Tallinnas, on järjekorrad, soovitatakse jätkuvalt tuludeklaratsiooni esitamiseks büroosse mitte tulla ja kasutada e-MTAd. Kui büroosse tulek on siiski vajalik, võiks selle lükata veel mõne nädala võrra edasi. «Kiiret ei ole, tuludeklaratsioone saab esitada mai alguseni,» ütles Klettenberg.

Peaspetsialist palub inimestel aidata oma eakamaid lähedasi või välismaalasest kolleege, et nad saaksid deklaratsiooni esitada MTA iseteeninduskeskkonnas. «Samuti on e-MTAs võimalik täita maksuresidentsuse määramise avaldus, mille pärast on paljud kliendid tänavu otsustanud meie kontorisse kohapeale tulla,» lisas ta.