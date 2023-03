Võrumaa lühiuudised

Võrumaal saab toetust tosin noortalunikku

Populaarseim tegevusvaldkond, millele toetus määrati, on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, kus toetati 31 ettevõtjat.

Maakonniti on enim toetusesaajaid Tartumaal (13). Järgnesid Võru- ja Pärnumaa (vastavalt 12 ja 10). Põlvamaalt toetatakse seitset ja Valgamaal kaht ettevõtjat.

Setomaa esindus külastas Alūksnet

Alūksne on Setomaale lähim Läti omavalitsus ning selle Pededze piirkonnal on palju ühist Setomaaga. Pededze on suures osas venekeelne ja õigeusklik piirkond. Eesti Vabariigi algusaegadel kuulus Pededze Petseri maakonda.