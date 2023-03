Põlvamaa lühiuudised

Tublimad õpilased ja õpetajad kohtusid Vilustes

Räpina valla haridusasutuste silmapaistvamad õpilased ja õpetajad said kokku Viluste põhikoolis, kus neid tunnustasid vallavolikogu esimees Peeter Sibul ja vallavanem Enel Liin.

Räpina ühisgümnaasiumist said sellise au osaliseks õpilased Oliver Hans Kaljuvee, Ander Konsap, Dimitri Krot, Richard Liin, Cordelia Liiv, Hardi Mathiesen, Mirtel Must, Marleen Möller, Marvin Poltan, Meryl Talv, Merlin Tolmusk ja Jakob Täht ning õpetajad Tiia Aasmaa ja Evi Tamm.

Esitlusel näeb ka Põlva rahvarõivaid

Kooli lõpuaktusel jõuavadki vaatajate ette rõivakomplektid kogu Eestist. Neid kommenteerib esitlusel etnoloog Reet Piiri. Teiste seas näeb Põlva naise rõivakomplekti, mille on lõputööna valmistanud Jana Hindrikson. LEPM

Kahjustused osutusid arvatust ulatuslikumaks

Põlva vallavalitsus korraldas koos MTÜ Põlvamaa Metsaühistuga enampakkumise Intsikurmu parkmetsa üraskikahjustusega kuuskede raieõiguse müügiks mahus 350 tihumeetrit. Enampakkumise võitis AS Lemeks Põlva. Raie käigus aga selgus, et kahjustused on märksa suuremad. Keskkonnaamet andis loa raiuda parkmetsas kõik üraskikahjustusega kuused.