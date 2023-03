Põlvamaale tuleb 16 miljonit maksev gaasijaam

«Projekt on põhimõtteliselt maha joonistatud, samuti on olemas tööde tegemiseks vajalikud hinnapakkumised,» rääkis Agrone OÜ juhatuse liige Margus Muld. «Loodame ehitusloa saada hiljemalt aasta jooksul, pärast seda saame kohe ehitama hakata. Meie plaan on hiljemalt aasta pärast ehk järgmise aasta kevadel kopp maasse lüüa.»